$81.50-0.1790.16+0.16
1 час назад

Математики предложили сделать противозачаточные безопаснее, снизив дозу гормонов на 92%

Газета.Ru

Математики из Филиппинского университета с помощью компьютерного моделирования доказали, что дозировку гормональных контрацептивов можно снизить более чем на 90%, не повлияв на их эффективность, но снизив риск побочных эффектов. Исследование опубликовано в журнале PLOS Computational Biology.

Математики предложили сделать противозачаточные безопаснее
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Ученые собрали информацию об уровнях гормонов гипофиза и яичников у 23 здоровых женщин в возрасте от 20 до 34 лет, у всех из которых были регулярные менструальные циклы продолжительностью от 25 до 35 дней. Также у каждой участницы наблюдалась доказанная овуляция в последнем менструальном цикле.

Видео дня

Исследователи использовали эти данные для создания математической модели нормального менструального цикла, что позволило им прогнозировать ежедневные уровни гормонов женщины. Они выяснили, что противозачаточные таблетки могут эффективно работать с гораздо более низкими дозами эстрогена или прогестерона, чем те, которые назначаются в настоящее время. Кроме того, прием гормонов в определенное время в течение менструального цикла может быть более эффективным, чем их постоянный прием.

«Наши результаты показывают, что можно снизить общую дозу на 92% при монотерапии эстрогеном и на 43 процента при монотерапии прогестероном, при этом наиболее эффективно получать эстрогенный контрацептив в середине фолликулярной фазы», — рассказали авторы.

Ученые также показали, что для комбинированных оральных контрацептивов, в которых используются два гормона, можно использовать еще более низкие дозы каждого гормона. Они отметили, что их модель не учитывает различия в длине цикла, которая отличается у разных женщин, а также может меняться с течением времени.

Ранее с помощью похожего подхода исследователи оптимизировали протоколы лечения диабета, рака простаты, а также подобрали оптимальную дозировку гормонов для экстракорпорального оплодотворения.

Несмотря на многие преимущества оральных контрацептивов (избавление от болезненных месячных, снижение рака яичников), они повышают риск тромбоза, инфаркта миокарда и рака груди. Сниженная доза гормонов, вероятно, сможет уменьшить количество побочных эффектов при приеме контрацептивов.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий