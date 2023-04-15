Математики предложили сделать противозачаточные безопаснее

Математики из Филиппинского университета с помощью компьютерного моделирования доказали, что дозировку гормональных контрацептивов можно снизить более чем на 90%, не повлияв на их эффективность, но снизив риск побочных эффектов. Исследование опубликовано в журнале PLOS Computational Biology.

Ученые собрали информацию об уровнях гормонов гипофиза и яичников у 23 здоровых женщин в возрасте от 20 до 34 лет, у всех из которых были регулярные менструальные циклы продолжительностью от 25 до 35 дней. Также у каждой участницы наблюдалась доказанная овуляция в последнем менструальном цикле.

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Исследователи использовали эти данные для создания математической модели нормального менструального цикла, что позволило им прогнозировать ежедневные уровни гормонов женщины. Они выяснили, что противозачаточные таблетки могут эффективно работать с гораздо более низкими дозами эстрогена или прогестерона, чем те, которые назначаются в настоящее время. Кроме того, прием гормонов в определенное время в течение менструального цикла может быть более эффективным, чем их постоянный прием.

«Наши результаты показывают, что можно снизить общую дозу на 92% при монотерапии эстрогеном и на 43 процента при монотерапии прогестероном, при этом наиболее эффективно получать эстрогенный контрацептив в середине фолликулярной фазы», — рассказали авторы.

Ученые также показали, что для комбинированных оральных контрацептивов, в которых используются два гормона, можно использовать еще более низкие дозы каждого гормона. Они отметили, что их модель не учитывает различия в длине цикла, которая отличается у разных женщин, а также может меняться с течением времени.

Ранее с помощью похожего подхода исследователи оптимизировали протоколы лечения диабета, рака простаты, а также подобрали оптимальную дозировку гормонов для экстракорпорального оплодотворения.