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На орбиту запущен первый турецкий спутник IMECE

Первый турецкий наблюдательный спутник IMECE запущен на орбиту с базы космических сил США, сообщает агентство Anadolu.

На орбиту запущен первый турецкий спутник IMECE
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«С американского космодрома Ванденберг в субботу, 15 апреля в 09:47 по турецкому времени запущен спутник дистанционного зондирования Земли IMECE», — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания SpaceX несколько раз откладывала запуск по причине неблагоприятных погодных условий.

Ранее глава космического агентства Турции Сердар Хусейн Йылдырым заявил, что первый турецкий гражданин отправится на Международную космическую станцию (МКС) для проведения научных исследований в ноябре 2023 года.

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