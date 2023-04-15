На орбиту запущен первый турецкий спутник IMECE

Первый турецкий наблюдательный спутник IMECE запущен на орбиту с базы космических сил США, сообщает агентство Anadolu.

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«С американского космодрома Ванденберг в субботу, 15 апреля в 09:47 по турецкому времени запущен спутник дистанционного зондирования Земли IMECE», — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания SpaceX несколько раз откладывала запуск по причине неблагоприятных погодных условий.