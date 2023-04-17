Найдена крошечная галактика с интенсивным звездообразованием

Группа ученых под руководством астрономов из Миннесотского университета городов-побратимов обнаружила уникальную крошечную галактику, в которой происходит интенсивное образование новых звезд. Она существовала в ранней Вселенной, всего через 500 миллионов лет после Большого взрыва. Статья, в которой подробно рассказывается об открытии, опубликована в журнале Science.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Галактика была обнаружена в ходе наблюдений галактического скопления RX J2129.6+0005, находящегося на расстоянии трех миллиардов световых лет, с использованием инфракрасной камеры NIRCam космического телескопа имени Джеймса Уэбба. Галактическое скопление послужило гравитационной линзой, которая искривляет световые лучи от более далеких фоновых объектов, усиливая их яркость.

Исследователям удалось выявить тусклую галактику с красным смещением z=9,51, что соответствует времени путешествия света в 13,1 миллиарда световых лет и собственному расстоянию 31 миллиарду световых лет. Ее радиус составляет 16,2 парсека, то есть всего 50 световых лет. Для сравнения: радиус Млечного Пути достигает 52 тысяч световых лет. Размер галактики значительно меньше, чем размер галактик с аналогичной светимостью с красным смещением z=6-8, что делает ее необычайно яркой для своего размера.