Space X запустит сверхтяжелую ракету

«Первые летные испытания полностью интегрированного космического корабля и сверхтяжелой ракеты намечены на понедельник, 17 апреля», - сообщают представители компании в официальном микроблоге Space X в Twitter.

Ракета-носитель и корабль готовятся к старту с площадки в штате Техас.

Ранее «СП» сообщала о том, что сотрудники Лаборатории визуализации планет имени Брюса Мюррея при Калифорнийском технологическом институте в Пасадене создали подробную 3D-карту Марса.