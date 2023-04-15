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Space X запустит сверхтяжелую ракету

Американская компания Space X, принадлежащая известному миллиардеру Илону Маску, намерена испытать сверхтяжелую ракету.

Space X запустит сверхтяжелую ракету
© РИА Новости / NASA

«Первые летные испытания полностью интегрированного космического корабля и сверхтяжелой ракеты намечены на понедельник, 17 апреля», - сообщают представители компании в официальном микроблоге Space X в Twitter.

Ракета-носитель и корабль готовятся к старту с площадки в штате Техас.

Ранее «СП» сообщала о том, что сотрудники Лаборатории визуализации планет имени Брюса Мюррея при Калифорнийском технологическом институте в Пасадене создали подробную 3D-карту Марса.

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