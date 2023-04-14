Извержение вулкана Тонга было крупнейшим природным взрывом столетия

Извержение вулкана Тонга в 2022 году породило самый мощный природный взрыв за по меньшей мере 100 лет. Об этом сообщает Университет Майами.

Фото: NASA NASA

15 января 2022 года произошло извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, расположенного в стране Тонга (Полинезия). Это извержение стало самым мощным в XXI веке, при этом столб пепла достиг стратосферы и поднялся на высоту 58 километров, вместе с ним в стратосферу было выброшено 146 тераграммов (триллионов граммов) воды. Вызванные извержением атмосферные колебания достигли Москвы и несколько раз обогнули Землю.

Теперь Сэм Пуркис и его коллеги решили измерить его точную мощность. Для этого они использовали комбинацию спутниковых снимков «до и после», картографирования с помощью дронов и полевых наблюдений, проведенных учеными из Оклендского университета. Результаты показали, как сложная форма мелкого дна в регионе сработала как низкоскоростная волновая ловушка, которая породило цунами с волнами высотой до 85 метров через минуту после первоначального взрыва. Ученые также построили динамическую 3D-модель взрыва и последующего цунами.

Мощность извержения составляла примерно 15 мегатонн в тротиловом эквиваленте, и оно соперничало по этому параметру с извержением Кракатау 1883 года, в результате которого погибло более 36 000 человек.