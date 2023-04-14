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Ученые создали нетоксичные биочернила для печати живых тканей

Ученым удалось создать чернила для печати живых тканей без токсичного фотоотвердителя. Об этом сообщает Корейский институт науки и технологий.

Ученые создали нетоксичные биочернила для печати живых тканей
© Korea Institute of Science and Technology

В последнее десятилетия ученым удалось «научить» 3D-принтеры печатать живым материалом, создавая из клеток живые структуры. Потенциально с помощью этой технологии можно будет создавать целые работающие органы, избавляя трансплантологов от зависимости от донорского материала, но пока технология находится в зачаточном состоянии. Ее существенной проблемой является использование токсичного фотоотвердителя, который необходим, чтоб чернила превратились в твердый материал под действием света.

Теперь Сон Сучан и его коллеги разработали термочувствительные биочернила на основе полиорганофосфазенового гидрогеля. Им не требуется фотоотверждение, после нанесения необходимо разогреть их до температуры тела, после чего они индуцируют регенерацию тканей, а затем бразлагается в организме через определенный период времени. В них нет цитотоксичных сшивающих агентов, благодаря чему созданные из них живые ткани должны вызывать минимум побочных эффектов при вживлении.

В ходе эксперимента авторы напечатали материал для имплантации в поврежденную кость крысы. Он содержал лишь каркас, факторы роста и вспомогательные вещества, в то время как сами клетки должны были мигрировать из костей животного. В результате клетки из окружающей ткани мигрировали в каркас, а дефектная кость регенерировала до здорового состояния. Имплантированный 3D-каркас распался в организме в течение 42 дней.

В дальнейшем авторы надеются адаптировать этот метод для восстановления других видов тканей помимо костной.

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