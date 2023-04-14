Древние тибетцы занимались молочным животноводством

Международная группа ученых определила, что на Тибетском нагорье молоко начали получать еще 3,5 тысячи лет назад. Это на 2 тысячи лет раньше, чем свидетельствуют письменные источники. Исследование поможет ответить на важные вопросы об истории региона, чтобы предсказать его дальнейшее развитие. Статья опубликована в Science Advances.

Фото: Li Tang Li Tang

Тибетское нагорье — высочайшее нагорье мира. Несмотря на то, что Тибет находится на стыке двух цивилизаций, он долго был изолирован от внешнего мира из-за высоких гор и жесткого климата. Однако его освоение началось еще в глубокой древности. Первые следы человека в этом регионе датируются 16 тысячами лет назад, а в VII веке там появилось первое централизованное царство Чжанчжунь. До сих пор нет однозначной оценки, чем могли заниматься ранние тибетцы и за счет чего строилась жизнь в неблагоприятных высокогорных условиях.

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Предыдущие исследования показали, что древние люди могли заниматься выращиванием устойчивых к холоду сельскохозяйственных культур. Однако сейчас на пахотные земли приходится всего 0,2% территории региона, а большая его часть не пригодна для возделывания. На сегодняшний день 68% площади Тибетского нагорья отведено под пастбища, поэтому логично предположить, что древние тибетцы занимались животноводством.

В новом исследовании международная группа ученых определила, насколько молочное животноводство помогло древним тибетцам адаптироваться к жизни на нагорье. С помощью палеопротемного метода авторы проанализировали состав зубных камней 40 человек из 15 районов Тибетского нагорья. Зубной камень является прямым источником информации о питании людей, потому что в процессе его образования пищевые белки попадают в матрицу из кальция, которая способствует долгосрочному сохранению древних биомолекул из пищи.

Результаты показали, что молочное животноводство появилось в регионе еще 3,5 тысячи лет назад, что на 2 тысячи лет раньше, чем свидетельствуют письменные источники. Это время совпадает с самыми ранними археологически идентифицированными костями домашних животных. Это значит, что молочное животноводство, вероятно, развилось сразу же, как только в Тибете распространился скот. Изучение аминокислотных последовательностей белков показало, что молоко тибетцы получали от овец, коз и яков.

Исследование говорит о том, что молочные продукты — важная часть адаптации доисторических людей Тибета, которая способствовала расселению человека на суровые непахотные высокогорные районы этого региона.