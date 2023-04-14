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1 час назад

FT: Маск планирует основать компанию в области искусственного интеллекта

ТАСС

Илон Маск набирает команду, чтобы запустить новый стартап в области искусственного интеллекта (ИИ), который будет способен составить конкуренцию компании OpenAI, разработавшей чат-бот ChatGPT. Об этом сообщила в пятницу газета Financial Times со ссылкой на несколько источников, знакомых с планами миллиардера.

Маск планирует основать компанию в области искусственного интеллекта
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По их информации, Маск, возглавляющий компании Tesla и SpaceX, а также владеющий компанией Twitter, набирает разработчиков и инженеров в сфере ИИ. В публикации указывается, что предприниматель ведет переговоры с рядом инвесторов SpaceX и Tesla, убеждая их вложить средства в новое предприятие. "Группа людей инвестирует в это. Это все по-настоящему, и они воодушевлены этим", - заявил один из собеседников издания.

Источники газеты сообщили, что ради достижения поставленной задачи Маск приобрел тысячи графических процессоров Nvidia.

Издание напоминает, что миллиардер входил в число более 1,1 тыс. человек, которые в конце марта подписали открытое письмо, предупредив о серьезных рисках, которые могут представлять системы с интеллектом, сопоставимым с человеческим.

ChatGPT был запущен в конце 2022 года. Сервис взаимодействует с пользователем в диалоговом режиме. Чат-бот может отвечать на дополнительные вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. Возможности сервиса привлекли пристальное общественное внимание. Новинка подверглась критике после того, как ее использовали студенты в разных странах для сдачи экзаменов и подготовки академических работ.

Наука и техника,Илон Маск,SpaceX,
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