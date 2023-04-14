Палеонтологи открыли новый вид зубатых китов возрастом 30 млн лет

Ученые открыли новые виды вымерших зубатых китов. Об этом сообщает Чарлстонский колледж.

Фото: Robert W. Boessenecker Robert W. Boessenecker

Пять новых черепов были обнаружены близ Чарльстона в Южной Каролине. Два новых вида, Coronodon planifrons и Coronodon newtonorum, обнаружены в одном геологическом слое и оба жили в позднем олигоцене, 25-23 млн лет назад. Ранее известный вид Coronodon Havesteini жил 30-28 млн лет назад и является возможным предком двух предыдущих видов. Coronodon planifrons получил свое название благодаря плоскому «лбу». Coronodon newtonorum до последней находки был известен по единственному черепу и нижней челюсти, с небольшими зубами и ртом необычной формы, из-за которого он выглядел так, как будто он постоянно улыбался.

Новые экземпляры Coronodon Havesteini включают взрослую особь и двух детенышей. Обнаружение детенышей особенно важно, поскольку позволяет проследить за развитием в течение жизни, что играет определяющую роль для исследования эволюции. В отличие от современных дельфинов и усатых китов, у этого вида морда остается одинаковой длины во время роста и не растет по мере взросления. Вероятно, это связано с его большими зубами.

Кроме того, выяснилось, что киты Coronodon имели слишком большую относительно тела голову и плавали так же, как современные усатые киты. Так же они, вероятно, имели гибкий подбородок и суставы в черепе, наподобие тех, что обычно нужны для фильтрации планктона. По мнению ученых, эти наблюдения важны для того, чтобы понять, как киты перешли от охоты к фильтрации с помощью китового уса.