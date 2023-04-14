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1 час назад

Палеонтологи открыли новый вид зубатых китов возрастом 30 млн лет

Газета.Ru

Ученые открыли новые виды вымерших зубатых китов. Об этом сообщает Чарлстонский колледж.

Палеонтологи открыли новый вид зубатых китов возрастом 30 млн лет
Фото: Robert W. BoesseneckerRobert W. Boessenecker

Пять новых черепов были обнаружены близ Чарльстона в Южной Каролине. Два новых вида, Coronodon planifrons и Coronodon newtonorum, обнаружены в одном геологическом слое и оба жили в позднем олигоцене, 25-23 млн лет назад. Ранее известный вид Coronodon Havesteini жил 30-28 млн лет назад и является возможным предком двух предыдущих видов. Coronodon planifrons получил свое название благодаря плоскому «лбу». Coronodon newtonorum до последней находки был известен по единственному черепу и нижней челюсти, с небольшими зубами и ртом необычной формы, из-за которого он выглядел так, как будто он постоянно улыбался.

Новые экземпляры Coronodon Havesteini включают взрослую особь и двух детенышей. Обнаружение детенышей особенно важно, поскольку позволяет проследить за развитием в течение жизни, что играет определяющую роль для исследования эволюции. В отличие от современных дельфинов и усатых китов, у этого вида морда остается одинаковой длины во время роста и не растет по мере взросления. Вероятно, это связано с его большими зубами.

Кроме того, выяснилось, что киты Coronodon имели слишком большую относительно тела голову и плавали так же, как современные усатые киты. Так же они, вероятно, имели гибкий подбородок и суставы в черепе, наподобие тех, что обычно нужны для фильтрации планктона. По мнению ученых, эти наблюдения важны для того, чтобы понять, как киты перешли от охоты к фильтрации с помощью китового уса.

Ранее биологи подтвердили, что «хвосты» мотыльков работают как ложные цели для летучих мышей.

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