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На смартфоны Samsung вернутся съемные аккумуляторы

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Компания Samsung вернет на некоторые свои смартфоны съемные аккумуляторы. Об этом сообщает издание PhoneArena.

На смартфоны Samsung вернутся съемные аккумуляторы
© Lenta.ru

По словам журналистов портала, в Южной Корее недавно сертифицировали новые батареи для смартфонов Samsung. Согласно появившейся в сети информации, аккумуляторы будут приспособлены для быстрого обслуживания и замены. Так, батареи получат упрощенную конструкцию и специальный язычок для легкого извлечения.

Судя по всему, новые аккумуляторы появятся в складных аппаратах бренда Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5, которые компания должна анонсировать в конце лета. Ранее похожие быстросъемные батареи появились в смартфонах серии Galaxy S23. По словам специалистов, использованные Samsung компоненты упростят ремонт устройств.

Журналисты заметили, что конкретно в Galaxy Z Flip 5 будет использоваться батарея меньшей емкости, чем в Galaxy Z Flip 4. Это связано с тем, что в новых девайсах будет применяться процессор Snapdragon 8 Gen 2, отличающийся пониженным энергопотреблением.

В конце декабря журналисты издания Wccftech предположили, что в течение ближайших нескольких лет на европейском рынке могут появиться смартфоны, имеющие съемные аккумуляторы. По словам специалистов, это связано с новым законопроектом Евросоюза, по которому от производителей будут требовать высокой степени ремонтопригодности телефонов.

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