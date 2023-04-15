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1 час назад

Глава Nothing назвал ключевую фишку Samsung Galaxy S23 Ultra бесполезной

Газета.Ruиещё 1

Генеральный директор компании Nothing Карл Пей опубликовал на YouTube-канале бренда обзор смартфона Samsung Galaxy S23 Ultra, в котором назвал стилус S Pen бесполезным.

Глава Nothing назвал ключевую фишку Samsung Galaxy S23 Ultra бесполезной
Фото: NothingTechnology/YouTubeNothingTechnology/YouTube

Пей признался, что в свое время являлся фанатом компании Samsung, в частности ему нравились смартфоны Galaxy S2 и S3 2011 и 2012 годов соответственно. Ключевое недовольство главы Nothing относительно Galaxy S23 Ultra заключалось в стилусе S Pen, который доступен исключительно в линейке Ultra.

«На бумаге он выглядел действительно полезным, но, когда я начал им пользоваться, то обнаружил, что для меня он совершенно бесполезен», — отметил Пей.

По его словам, когда ему нужно было записать что-то, атмосфера казалась «неправильной», и его идеи не могли воплотиться в жизнь.

Также Пей поговорил о 200-мегапиксельной камере S23 Ultra, разрешение которой ему кажется избыточным. Он также поделился со зрителями лайфхаком для быстрой оценки качества камеры — чем больше сенсор, тем больше света попадет на него, и тем лучше будет качество.

Глава Nothing также критически высказался о программном обеспечении устройства, назвав его устаревшим. Больше всего ему не понравилось количество предустановленных приложений, которых в общей сложности оказалось 35.

Несмотря на все недостатки устройства, Карл Пей назвал Samsung Galaxy S23 Ultra одним из лучших Android-смартфонов, а также призвал уважать эту компанию за то, что она «стояла у истоков экосистемы Android вместе с Google», благодаря чему существуют современные устройства.

Наука и техника,Google,
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