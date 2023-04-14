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В iPhone появится возможность установки приложений в обход App Store

Apple может разрешить установку приложений на iPhone и iPad, минуя модерацию App Store. Об этом сообщает издание BGR.

В iPhone появится возможность установки приложений в обход App Store
© Lenta.ru

Журналисты сослались на Twitter-инсайдера под ником @analyst941, который заявил, что на устройствах Apple появится возможность устанавливать приложения в обход фирменного магазина App Store. В этом случае пользователи смогут загружать программы, не одобренные модераторами площадки и не прошедшие особую проверку.

При этом американская компания добавит такую возможность только для пользователей из Европы. Это связывают с требованиями местного Закона о цифровых рынках (DMA).

Apple традиционно выступает против сторонней загрузки программ на iPhone и iPad, мотивируя это тем, что открытой возможностью будут пользоваться мошенники. Авторы отметили, что, с другой стороны, новая функция позволит разворачивать на iOS и iPadOS сторонние цифровые магазины и приложения, которые Apple не разрешает публиковать в App Store по этическим, политическим или другим соображениям.

Специалисты напомнили, что опция сторонней загрузки доступна на Android. Однако у операционной системы есть механизм, анализирующий загружаемые приложения на предмет вирусов.

О проработке Apple возможности разрешить сторонним магазинам загружать приложения в iPhone и iPad в середине декабря сообщило Bloomberg. По словам специалистов, таким образом компания отреагирует на новые законы ЕС, направленные на создание равных условий для разработчиков софта для смартфонов.

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