Гигантский айсберг начал движение спустя 20 лет

Айсберг-долгожитель В-22А площадью свыше трех тысяч квадратных километров, который более 20 лет находился у берегов Антарктики, вышел в открытый океан. Об этом сообщает NASA Earth Observatory .

Там напомнили, что айсберг был частью ледника Туэйтса, известного в качестве ледника «судного дня», но в 2003 году он откололся от него. На протяжении более 20 лет он находился у берегов Антарктики и постепенно таял. Осенью же 2022 года он оторвался от морского дня и начал дрейфовать на северо-запад. За этим следили ученые из NASA.