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43 минуты назад

Гигантский айсберг начал движение спустя 20 лет

Елена Прошина

Айсберг-долгожитель В-22А площадью свыше трех тысяч квадратных километров, который более 20 лет находился у берегов Антарктики, вышел в открытый океан. Об этом сообщает NASA Earth Observatory.

Гигантский айсберг начал движение спустя 20 лет
Фото: соцсетисоцсети

Там напомнили, что айсберг был частью ледника Туэйтса, известного в качестве ледника «судного дня», но в 2003 году он откололся от него. На протяжении более 20 лет он находился у берегов Антарктики и постепенно таял. Осенью же 2022 года он оторвался от морского дня и начал дрейфовать на северо-запад. За этим следили ученые из NASA.

По их данным, с 24 октября по 26 марта айсберг продвинулся примерно на 175 километров и теперь он находится в открытом океане. Данное обстоятельство может создать серьезные проблемы для судоходства и рыболовства.

Ученые отметили, что такая длительная сохранность айсберга является редкостью, поэтому они называют его долгожителем.

Наука и техника,NASA,
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