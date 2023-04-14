Гигантский айсберг начал движение спустя 20 лет

Айсберг-долгожитель В-22А площадью свыше трех тысяч квадратных километров, который более 20 лет находился у берегов Антарктики, вышел в открытый океан. Об этом сообщает NASA Earth Observatory.
Там напомнили, что айсберг был частью ледника Туэйтса, известного в качестве ледника «судного дня», но в 2003 году он откололся от него. На протяжении более 20 лет он находился у берегов Антарктики и постепенно таял. Осенью же 2022 года он оторвался от морского дня и начал дрейфовать на северо-запад. За этим следили ученые из NASA.
По их данным, с 24 октября по 26 марта айсберг продвинулся примерно на 175 километров и теперь он находится в открытом океане. Данное обстоятельство может создать серьезные проблемы для судоходства и рыболовства.
Ученые отметили, что такая длительная сохранность айсберга является редкостью, поэтому они называют его долгожителем.