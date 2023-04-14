Выдвинута новая гипотеза о зарождении воды на Земле

Ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выдвинули новую гипотезу о появлении воды на Земле. Исследование, опубликованное в журнале Nature, показывает, что вода — без которой не могло бы быть жизни — возможно зародилась непосредственно на нашей планете, а не была занесена на нее извне.

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Одна из самых популярных идей о появлении воды на Земле гласит, что влага была занесена после формирования планеты различными астероидами, которые были богаты льдом. Теперь специалисты смогли продемонстрировать, что вероятен и иной вариант развития событий, спровоцированный рядом химических реакций.

В процессе работы команда рассмотрела потенциальные химические процессы, которые происходили около десяти миллионов лет назад на Земле. В тот период в атмосфере планеты преобладали соединения, богатые водородом. В разработанной модели были учтены такие параметры, как температура поверхности, наличие в коре различных веществ, включая железо, силикаты, оксиды натрия, метан, кислород, диоксид углерода.