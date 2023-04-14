На стройке в Германии нашли храм культового бога Митры

В Германии во время строительных работ на месте бывшего здания штаб-квартиры полиции в городе Трире, на юго-западе страны, рабочие обнаружили древние руины. Проведенные затем археологические раскопки показали, что в римский период здесь располагалось место поклонения римскому богу Митре.

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Как сообщает Arkeonews, находка была сделана еще в феврале этого года. Обнаружив руины, рабочие сообщили об этом властям. Археологи провели раскопки и нашли святилище римского периода. Оно находилось на месте, где должна быть построена новая центральная станция городской пожарной охраны.

Речь идет об остатках так называемого Митреума - святилища древнеримского божества Митры. Археологи установили, что оно было разрушено и заброшено в конце четвертого века нашей эры. Митра - это бог света, культ которого почитался в Древнем Риме. Особенно популярным он был у солдат. Интересно, что Митра - божество индоиранского происхождения, бог дружбы, гармонии, согласия и солнечного света. Митраизм распространился по всей Римской империи во втором и третьем веках нашей эры. Римские легионеры верили в то, что Митра помогает одерживать победы.

На месте раскопок также был обнаружен 1,2-метровый барельеф из известняка, изображающий Каутеса, одного из двух факелоносцев Митры. Вторым факелоносцем считался Каутопат. Вместе они символизируют противоположности - восход и закат, лето и зиму, жизнь и смерть. Внешне Каутес и Каутопат ничем друг от друга не отличаются, но один держит факел зажженным и пламенем вверх, а другой - погасшим и перевернутым вниз. Как и Митра, они носят персидские одежды с фригийской шапкой, но изображаются меньшими, чем сам бог.