Итальянские археологи обнаружили храм на дне моря

В Италии у побережья Поццуоли, расположенного на Флегрейском полуострове в итальянском регионе Кампания, подводные археологи обнаружили на дне руины древнего храма.

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Как сообщает Heritage Daily, святилище оказалось набатейским. В римский период Набатейское царство было союзником Рима. Последний в те времена правил огромной территорией. Набатейское царство также было крупным и могущественным государственным образованием. Оно служило оплотом власти Рима на Востоке и посредником в его взаимоотношениях со многими народами.

В то время город Поццуоли, который в древности назывался Путеоли, был главным центром экспорта товаров из современного региона Кампания. Набатеи обосновались в этом городе, построили свои склады, лавки и "оптовую" базу. Вероятно, они построили и святилище, которое уже в наши дни обнаружили подводные археологи. Святилище было посвящено богу Дузаресу. В частности, археологи нашли два мраморных алтаря начала I века нашей эры.

Они были всего лишь малой частью ныне затопленного крупного храмового комплекса. Кстати, его открытие помогло археологам разгадать давнюю тайну. Было известно, что иностранцы жили в Путеоли, занимались торговлей и другим бизнесом. Часть города, где они проживали, называлась Викус Лартидианус. Однако до последнего времени археологи точно не знали, где именно располагались данные кварталы.