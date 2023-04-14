Итальянские археологи обнаружили храм на дне моря
В Италии у побережья Поццуоли, расположенного на Флегрейском полуострове в итальянском регионе Кампания, подводные археологи обнаружили на дне руины древнего храма.
Как сообщает Heritage Daily, святилище оказалось набатейским. В римский период Набатейское царство было союзником Рима. Последний в те времена правил огромной территорией. Набатейское царство также было крупным и могущественным государственным образованием. Оно служило оплотом власти Рима на Востоке и посредником в его взаимоотношениях со многими народами.
В то время город Поццуоли, который в древности назывался Путеоли, был главным центром экспорта товаров из современного региона Кампания. Набатеи обосновались в этом городе, построили свои склады, лавки и "оптовую" базу. Вероятно, они построили и святилище, которое уже в наши дни обнаружили подводные археологи. Святилище было посвящено богу Дузаресу. В частности, археологи нашли два мраморных алтаря начала I века нашей эры.
Они были всего лишь малой частью ныне затопленного крупного храмового комплекса. Кстати, его открытие помогло археологам разгадать давнюю тайну. Было известно, что иностранцы жили в Путеоли, занимались торговлей и другим бизнесом. Часть города, где они проживали, называлась Викус Лартидианус. Однако до последнего времени археологи точно не знали, где именно располагались данные кварталы.
Набатейский храм указал им на точное место расположения района Викус Лартидианус. Кроме того, подводные исследования позволили открыть ранее неизвестные дороги и остатки административных зданий. Ученые предполагают, что значительная часть города вместе с обнаруженным храмом еще более тысячи лет назад ушла под воду из-за вулканической активности.