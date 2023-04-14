На орбите огромной звезды открыта массивная внесолнечная планета

Международная исследовательская группа под руководством доцента астрофизики Тейна Карри использовала новый метод поиска - точную астрометрию. Благодаря этому она открыла ранее неизвестную экзопланету, расположенную за пределами Солнечной системы.

© T. Currie/Subaru Telescope, UTSA

Исследование опубликовано в журнале Science, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Недавно обнаруженная экзопланета получила название HIP 99770 b. Ее масса примерно в 14-16 раз превышает массу Юпитера, самой массивной планеты нашей Солнечной системы. Вновь открытый мир вращается вокруг родительской звезды, масса которой почти вдвое превышает массу Солнца.

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Система, в которой находится этот мир, имеет определенное сходство с внешними регионами нашей Солнечной системы. Астрофизики подсчитали, например, что планета HIP 99770 b получает примерно столько же света, сколько Юпитер получает его от Солнца. Также удалось установить, что родительская звезда окружена ледяными обломками, оставшимися от формирования планет. В Солнечной системе тоже есть кольцо из ледяных обломков – пояс Койпера.

Авторы открытия говорят, что обнаружить инопланетный мир HIP 99770 b удалось при помощи метода косвенного поиска планет. Причем сделано это было впервые. Поскольку новый метод полностью себя оправдал, он открывает новые возможности перед учеными всего мира. С помощью нового метода поиск внесолнечных экзопланет, то есть планет, расположенных за пределами Солнечной системы, может значительно ускориться и упроститься.

По словам Тейна Карри, новая экзопланета стала первой планетой, обнаруженной с помощью комбинирования прямой визуализации и точной астрометрии. Этот новый метод позволяет идентифицировать планету, измеряя положение звезды, вокруг которой она вращается. В нашем случае ученые использовали данные японского телескопа Subaru на Гавайях и космических телескопов Европейского космического агентства (ESA).