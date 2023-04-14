Инсайдер SnoopyTech слил изображения Google Pixel Tab

Инсайдер, выступающий в соцсетях под ником SnoopyTech, опубликовал в своем Twitter-аккаунте изображения с финальным дизайном планшета Google Pixel Tab. На это обратило внимание издание WccfTech.

Фото: Газета.ru Газета.ru

Информатор представил два качественных рендера, на которых видны передняя и тыльные стороны устройства. По ним можно понять, что устройство получит широкие рамки экрана и будет ориентировано на использование в горизонтальном положении. Сзади можно заметить логотип компании Google, объектив камеры и магнитный коннектор для зарядного устройства и док-станции.

Журналисты WccfTech также обнаружили на картинках переключатель на левой грани. Обычно подобные тумблеры нужны для быстрого перевода устройства в беззвучный режим и наоборот, однако, как пишет WccfTech, в Pixel Tab он имеет другую функцию – отключение микрофонов.

Данная опция нужна для того, чтобы пользователи чувствовали себя комфортнее в помещении с планшетом и думали, что он не подслушивает их, когда работает в режиме хаба для систем «умного» дома. В последнем случае Pixel Tab будет использоваться в связке с док-станцией, которая по совместительству является еще и «умной» колонкой от Google.

Ожидается, что Pixel Tab будет представлен 10 мая 2023 года на конференции Google I/O 2023. Тогда же будет объявлена цена новинки.