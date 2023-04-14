$81.50-0.1790.16+0.16

В Австралии найден идеально сохранившийся череп титанозавра

В Австралии палеонтологи из Кертинского университета при проведении изыскательских работ в позднемеловой формации Уинтон в Квинсленде обнаружили почти полный череп титанозавра, а также остатки его скелета.

В Австралии найден идеально сохранившийся череп титанозавра
© iStock

Как сообщает Sci News, останки принадлежат динозавру Diamantinasaurus matildae. Это уже четвертый представитель данного вида, найденный на территории Австралии. Однако новую находку ученые называют уникальной, поскольку впервые к ним в руки попал практически целиком сохранившийся череп этого древнего существа. Кроме того, был найден его частично сохранившийся скелет.

Видео дня

Обнаруженный Diamantinasaurus matildae обитал на нашей планете в начале позднемелового периода, около 94 миллионов лет назад. Как говорят ученые, он представлял собой титанозавра среднего размера, его длина достигала 16 метров, а вес - 25 тонн. Новый образец получил прозвище Ann. Благодаря высокой степени сохранности его черепа, ученые впервые увидели многочисленные элементы, ранее не известные у Diamantinasaurus matildae.

"Ann - это первый найденный в Австралии динозавр-зауропод, у которого сохранилась большая часть черепа, а также первый экземпляр Diamantinasaurus matildae, у которого сохранилась задняя конечность, - говорит Стимвен Поропат, палеонтолог из Университета Кертина. - Этот череп дает нам редкую возможность заглянуть в анатомию огромного зауропода, который жил на северо-востоке Австралии почти 100 миллионов лет назад. При анализе останков мы обнаружили сходство между черепом Ann и черепом титанозавра вида Sarmientosaurus musacchioi, который обитал на территории современной Южной Америки примерно в то же время, что и Diamantinasaurus matildae в Квинсленде".

Исследование показало, что Diamantinasaurus matildae был одним из самых "примитивных" титанозавров. На это указывают элементы его черепной коробки, кости, образующие заднюю часть черепа возле челюстного сустава, и форма зубов - конических и изогнутых.

"Мы предполагаем, что зауроподы путешествовали между Австралией и Южной Америкой через Антарктиду в середине мелового периода, - продолжает доктор Поропат. - Более теплые условия далеко на юге могли быть для них благоприятными. Окно между 100 и 95 миллионами лет назад было одним из самых теплых в новейшей геологической истории Земли, а это означает, что в Антарктиде, которая находилась примерно там же, где она находится сейчас, не было льда. Точно так же Австралия, которая находилась намного южнее, чем сегодня, была теплее с меньшей сезонностью. В том климате Антарктида была покрыта лесами и могла быть привлекательной средой обитания или дорогой для странствующих зауроподов".

Полная версия исследования опубликована в журнале Royal Society Open Science.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий