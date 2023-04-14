В Австралии найден идеально сохранившийся череп титанозавра

"Мы предполагаем, что зауроподы путешествовали между Австралией и Южной Америкой через Антарктиду в середине мелового периода, - продолжает доктор Поропат. - Более теплые условия далеко на юге могли быть для них благоприятными. Окно между 100 и 95 миллионами лет назад было одним из самых теплых в новейшей геологической истории Земли, а это означает, что в Антарктиде, которая находилась примерно там же, где она находится сейчас, не было льда. Точно так же Австралия, которая находилась намного южнее, чем сегодня, была теплее с меньшей сезонностью. В том климате Антарктида была покрыта лесами и могла быть привлекательной средой обитания или дорогой для странствующих зауроподов".