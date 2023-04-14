В Австралии найден идеально сохранившийся череп титанозавра
В Австралии палеонтологи из Кертинского университета при проведении изыскательских работ в позднемеловой формации Уинтон в Квинсленде обнаружили почти полный череп титанозавра, а также остатки его скелета.
Как сообщает Sci News, останки принадлежат динозавру Diamantinasaurus matildae. Это уже четвертый представитель данного вида, найденный на территории Австралии. Однако новую находку ученые называют уникальной, поскольку впервые к ним в руки попал практически целиком сохранившийся череп этого древнего существа. Кроме того, был найден его частично сохранившийся скелет.
Обнаруженный Diamantinasaurus matildae обитал на нашей планете в начале позднемелового периода, около 94 миллионов лет назад. Как говорят ученые, он представлял собой титанозавра среднего размера, его длина достигала 16 метров, а вес - 25 тонн. Новый образец получил прозвище Ann. Благодаря высокой степени сохранности его черепа, ученые впервые увидели многочисленные элементы, ранее не известные у Diamantinasaurus matildae.
"Ann - это первый найденный в Австралии динозавр-зауропод, у которого сохранилась большая часть черепа, а также первый экземпляр Diamantinasaurus matildae, у которого сохранилась задняя конечность, - говорит Стимвен Поропат, палеонтолог из Университета Кертина. - Этот череп дает нам редкую возможность заглянуть в анатомию огромного зауропода, который жил на северо-востоке Австралии почти 100 миллионов лет назад. При анализе останков мы обнаружили сходство между черепом Ann и черепом титанозавра вида Sarmientosaurus musacchioi, который обитал на территории современной Южной Америки примерно в то же время, что и Diamantinasaurus matildae в Квинсленде".
Исследование показало, что Diamantinasaurus matildae был одним из самых "примитивных" титанозавров. На это указывают элементы его черепной коробки, кости, образующие заднюю часть черепа возле челюстного сустава, и форма зубов - конических и изогнутых.
"Мы предполагаем, что зауроподы путешествовали между Австралией и Южной Америкой через Антарктиду в середине мелового периода, - продолжает доктор Поропат. - Более теплые условия далеко на юге могли быть для них благоприятными. Окно между 100 и 95 миллионами лет назад было одним из самых теплых в новейшей геологической истории Земли, а это означает, что в Антарктиде, которая находилась примерно там же, где она находится сейчас, не было льда. Точно так же Австралия, которая находилась намного южнее, чем сегодня, была теплее с меньшей сезонностью. В том климате Антарктида была покрыта лесами и могла быть привлекательной средой обитания или дорогой для странствующих зауроподов".
Полная версия исследования опубликована в журнале Royal Society Open Science.