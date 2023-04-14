Флориду захватили иностранные муравьи

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Инвазивные виды муравьев-мирмицинов, привезенные вместе с овощами и фруктами из других стран, почти вытеснили местных муравьев в американском штате Флорида. Illinois New Bureau рассказал, как этим насекомым удалось захватить регион.

Недавнее исследование муравьев-мирмицинов, в ходе которого ученые сравнивали музейные коллекции и отчеты за несколько десятилетий, показало, что популяция местных видов муравьев во Флориде стремительно сокращается. В то же время количество иностранных муравьев растет, причем это касается даже защищенных природных зон на территории штата.

Исследование изучило изменение популяций мирмицинов аборигенных и неабригенных видов с 1965 по 2019 годы. Выяснилось, что неаборигенные виды мирмицинов составляют 30 процентов из 177 представленных на территории штата видов. На юге Флориды количество неаборигенных видов за тот же период увеличилось с 43 до 73 процентов

Все это может указывать на то, что со временем местные виды муравьев могут быть целиком вытеснены неаборигенными мирмицинами. Хотя и те, и другие мирмицины ведут примерно одинаковый образ жизни и выполняют схожие функции в экосистемах, ученые все же тревожатся о том, заполнят ли инвазивные муравьи ту же нишу. В противном случае местные экосистемы, в которых муравьи играют важную роль, окажутся под угрозой. Ожидается, что этот вопрос прояснят последующие исследования.