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Сервис "Google Карты" разрешил снова публиковать отзывы на локации в России

На сервисе »Google Карты» (Google Maps) вернули возможность для пользователей оставлять отзывы на локации и объекты на территории России. На это обратили внимание эксперты RocketData в Telegram-канале.

"Google Карты" разрешил снова публиковать отзывы на локации в России
© globallookpress.com

По данным специалистов, с 11 апреля отзывы и рейтинг локаций снова публикуются в карточках компаний. Корреспондент «Газеты.Ru» убедился, что оставить отзыв снова возможно с российского аккаунта Google.

Функция была недоступна в России, Белоруссии и Украине примерно с марта 2022 года. Тогда Google отключила публикацию новых отзывов. В компании меру объяснили тем, чтобы пользователи не писали некорректную информацию, не связанную с бизнесом.

В течение года отзывы на «Google Картах» не добавлялись, не проходили модерацию и оставались невидимыми для других пользователей.

С конца февраля 2022 года сервис карт Google Maps временно приостановил на территории Украины работу двух функций, которые передают информацию в режиме реального времени.

Отмечается, что было приостановлено наложение на карту информации о дорожном трафике. Также была отключена функция Live Busyness, где отображается оперативная информация о работе и загруженности различных компаний.

В апреле 2022 года компания Google заявляла, что не меняла параметры в приложении Google Maps для военных объектов России.

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