На полпути к Марсу обнаружена еще одна "луна" Земли

Астрономы из исследовательского проекта Sky & Telescope обнародовалди новые данные о недавно открытом астероиде 2023 FW13. Наблюдения показали, что он вращается вокруг Солнца синхронно с Землей, что делает его "квази-луной" нашей планеты.

Фото: NASA NASA

Как сообщает Space.com, вновь открытый объект находится на столь сложной орбите, что сейчас он расположен "на полпути к Марсу и на полпути к Венере". Расчеты показали, что этот спутник Земли находится в окрестностях нашей планеты уже очень давно - как минимум с 100 года до нашей эры.

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Причем расчеты показали, что астероид будет находиться в окрестностях Земли как минимум до 3700 года. То есть присутствие "квази-луны" обеспечено Земле еще примерно на полторы тысячи лет. Астероид был впервые замечен учеными 28 марта 2023 года с помощью обзорного телескопа Pan-STARRS, расположенного на вершине спящего вулкана Халеакала, на гавайском острове Мауи.

Затем существование астероида было подтверждено с помощью других наземных телескопов, расположенных на Гавайях и в Аризоне. Только после прохождения всех проверок было официально объявлено о его открытии. После этого ученые при помощи симулятора орбиты выяснили, что объект 2023 FW13 движется вокруг Солнца за то же время, что и Земля, а также вращается вокруг нашей планеты. Эти данные и привели к выводу, что астероид фактически является спутником Земли.

Впрочем, заметить его очень непросто. Его ширина составляет всего около 20 метров. Земля оказывает незначительное воздействие на его движение, куда большее влияние оказывает на него Солнце. Подсчитано также, что в ближайшей точке своей слегка эллиптической орбиты вокруг Земли данный астероид находится на расстоянии около 360 тысяч километров от нашей планеты.