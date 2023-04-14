Вредный жук-фермер находит деревья для засева грибами по запаху

Жуки-короеды Xylosandrus germanus ищут пригодные для заселения деревья по запаху грибов, уже выросших в нем. Об этом сообщает Университет Катании.

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Короеды Xylosandrus germanus — это вредный инвазивный вид, заведенный в Европу и Северную Америку из Восточной Азии. Характерной особенностью этого вида является навык «земледелия» — он высеивает грибы-симбионты в прогрызенные ходы и ухаживает за посадками. Этот вредитель поражает более 200 видов из 51 семейства широколиственных и хвойных деревьев, и потому ученых интересуют способы, как это насекомое можно привлечь в ловушку.

Известно, что самки этих короедов любят скапливаться на одном дереве, что означает, что они подают друг другу химические сигналы. Теперь ученые доказали, что X. germanus не производит свои собственные феромоны во время колонизации деревьев-хозяев, а использует летучие соединения своих грибковых симбионтов в качестве «сигнала сбора». Для этого Питер Бидерманн и его коллеги культивировали два вида симбионтов, споры которых жуки переносят в карманах головы: Ambrosiella grosmanniae, наиболее вероятного основного источника пищи жуков, и неизвестного вида Acremonium, который они также, вероятно, едят.

Затем они использовали эти грибы в качестве приманки для исследования поведения жуков. Для этого самок поместили на запутанную арену с двумя тупиками, в одном из которых находился A. grosmanniae, а в другом — другой вид грибов. Кроме того, жукам предлагали на выбор ветви бука, зараженные различными грибками.

В результате выяснилось, что во всех ситуациях A. grosmanniae привлекает i>X. germanus, в том числе жуки предпочитали выбирать ветки, уже колонизированные этим грибом. По мнению ученых, это связано с тем, что если где-то уже произрастает нужный гриб, это значит, что среда в этом месте является для него подходящей.