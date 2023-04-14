Европа в последний раз запустила тяжелую ракету Ariane 5

Европейская тяжелая ракета Ariane 5 стартовала с юпитерианской миссией Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE). Об этом в Twitter Arianespace.

Пуск носителя с автоматической межпланетной станции (АМС) с космодрома Куру во Французской Гвиане состоялся в 15:14 по московскому времени. Произведенный старт стал последним в истории для ракеты Ariane 5.

Шеститонная АМС с августа 2024-го по сентябрь 2029-го совершит несколько гравитационных маневров в окрестностях Земли и Венеры, после чего к середине 2031-го прибудет к Юпитеру. Там она совершит 35 облетов его естественных спутников — Европы, Ганимеда и Каллисто. После этого АМС выйдет на орбиту крупнейшего спутника Солнечной системы — Ганимеда, где будет находиться с конца 2034-го до сентября 2035-го.

Основной целью миссии называется поиск следов пригодных для жизни условий на поверхности либо внутри лун Юпитера. Для этого JUICE оснащен десятью научными инструментами.

Вчера, 13 апреля, пуск носителя Ariane 5 с JUICE был отложен из-за погодных условий.

В марте генеральный директор Arianespace Стефан Исраэль допустил, что первый запуск Ariane 6, которая заменит Ariane 5, «не состоится до конца этого года».

В декабре 2015 года компания Airbus Defence and Space сообщила, что заключила с Европейским космическим агентством контракт на разработку и строительство межпланетной станции JUICE.