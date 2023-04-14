В Discord под видом ChatGPT и Chrome раздают нового Android-трояна

Эксперты Cyble обнаружили в дикой природе новую Android-угрозу — банковского трояна, находящегося на ранней стадии разработки. Вредонос с кодовым именем Chameleon маскируется под разные легитимные приложения, а для кражи данных использует в основном оверлеи и кейлоггинг.

Проведенный в Cyble анализ не выявил признаков родства новобранца с каким-либо известным троянским семейством. Вредонос с января активно раздается с взломанных сайтов, хостинга Bitbucket и через вложения в чатах Discord.

Видео дня

Чтобы скрыть свои намерения, Chameleon использует иконки популярных программ: ChatGPT, Google Chrome, Bitcoin-кошелька, клиента Налоговой службы Австралии, банковского приложения IKO, широко используемого в Польше.

кейлоггинг;

оверлейные атаки;

сбор СМС;

кража куки;

кража ключа разблокировки экрана;

отключение Google Play Protect;

противодействие запуску в эмуляторе;

предотвращение деинсталляции;

самоудаление. Эксперты проанализировали новейший образец зловреда, замаскированный под Android-клиент австралийской криптобиржи CoinSpot (уровень детектирования 30/65 на 14 апреля). Его C2-сервер находится в США, а набор функций обеспечивает следующие возможности:

При запуске троян прежде всего проводит антиотладочные и антиэмуляционные проверки, а также ищет признаки рутинга. Обнаружив угрозу раскрытия, он завершает свой процесс.

Считав данные устройства, Chameleon, как и многие другие Android-банкеры, просит жертву активировать Accessibility Service. Получив доступ, он использует спецвозможности для автоматического получения разрешений, отключения защиты Google Play, блокировки деинсталляции и т. п.

Параллельно троян в фоновом режиме отправляет на C2 основную информацию о зараженном устройстве, такую как версия, модель, наличие статуса root, страна, местоположение. После этого зловред загружает в WebView легитимную страницу CoinSpot и скрытно ворует куки.

Мониторинг и захват клавиатурного ввода обеспечивают функции editLog() и writeLog(). Результаты сохраняются в базе данных, а затем отсылаются на командный сервер. Оверлеи для целевых банковских приложений загружаются с C2 и сохраняются локально. При совершении инъекции фишинговая страница открывается в WebView.

Доступ к Accessibility Service также позволяет Chameleon украсть ключ к устройству. Вначале зловред определяет тип замка — пароль, пин-код, свайп, а затем сохраняет введенные идентификаторы в своей базе данных.

Для кражи входящих СМС банкер регистрирует экземпляр класса BroadcastReceiver. Улов передается на C2, чтобы оператор смог получить одноразовые пароли для обхода двухфакторной аутентификации (2FA).

Для автоматической деинсталляции и предотвращения попыток удаления вредонос использует переменные предпочтения (общие для всех семплов), такие как is_chameleon, app_chameleon, app_chameleon_name. Это и подсказало аналитикам название для новой Android-угрозы.