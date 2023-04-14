Ученые отстояли гипотезу «кислородного дуновения»

Международная группа ученых отстояла гипотезу «кислородного дуновения», согласно которой молекулярный кислород, необходимый для дыхания, появился на Земле в небольших количествах около 2,5 миллиарда лет назад, еще до Великого окислительного события. Ответ на критику со стороны других исследователей был опубликован в виде технического комментария в журнале Science Advances.

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Гипотеза «кислородного дуновения», описанная в 2007 году, основана на анализе сланцев Mt. McRae Shale в геологической формации Брокмана возрастом 2,5 миллиарда лет в Австралии. В них ученые выявили высокое содержание молибдена (Mo) и рения (Re), которое объяснялось влиянием окислительного выветривания и транспорта продуктов выветривания в древний океан. Однако в 2022 году исследователи под руководством Сары Слоцник из Дартмутского колледжа предложили альтернативную гипотезу, согласно которой молибден и рений попали в формацию Брокмана в качестве компонентов вулканического стекла или газов.

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Слоцник и ее коллеги из других научных организаций США, Австралии и Китая обратили внимание на присутствие в Mt. McRae Shale прожилок пирита, которые, по их мнению, являются следствием вулканической активности. Однако наличие пирита само по себе не может опровергнуть, что в атмосфере Земли 2,5 миллиарда лет назад мог находиться молекулярный кислород. Наоборот, отсутствие пирита в породах этого возраста, которые с тех пор подвергались многочисленным геологическим процессам, было бы более неожиданным, пишут авторы.

В пользу «кислородного дуновения» говорит и то, что концентрации молибдена и рения хорошо коррелируют друг с другом, но при этом не коррелируют с пиритом. Это не совместимо с выводом Слоцник, что рений должен был присутствовать в летучей газовой фазе, а молибден в вулканическом стекле, то есть они переносились в формацию в разных фазах. Вместо этого Mo и Re в основном связаны с органическим веществом, что указывает на общую несульфидную фазу-носитель.