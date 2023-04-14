Хакеры похитили личные данные клиентов Hyundai

Автопроизводитель Hyundai заявил о киберинциденте, в результате которого хакерам удалось украсть у компании личные данные клиентов из Италии и Франции. Об этом сообщает издание Bleeping Computer.

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Hyundai начала рассылать своим клиентам уведомление, из которого следует, что злоумышленники получили личные данные автовладельцев, а также тех, кто записался на тест-драйв машин. В частности, хакерам достались e-mail людей, их физические адреса, телефонные номера, а также VIN-номера автомобилей. Банковские данные клиентов остались нетронутыми.

В Hyundai заверили, что обесточили скомпрометированное оборудование и привлекли к расследованию специалистов. Вместе с тем они предупредили клиентов о возможных мошеннических акциях.

«Хотя нет никаких доказательств того, что соответствующие данные были использованы в мошеннических целях, из соображений крайней осторожности мы рекомендуем с особым вниманием относиться к любым попыткам контакта по электронной почте, обычной почте или SMS от лица Hyundai Italia или других компаний Hyundai Group», – гласит сообщение компании.