Ученые улучшили лампу накаливания

Группа ученых-материаловедов и инженеров спроектировала лампу накаливания с улучшенными характеристиками и более длительным сроком службы. Исследование об этом опубликовано в журнале Science Advances.

Специалисты отметили, что общество отказывается от использования традиционных ламп накаливания ввиду низкой эффективности и высокого энергопотребления. С помощью новых материалов ученые создали тип ламп накаливания, которые по сроку службы и другим характеристикам превосходят современные источники света — светодиодные лампы.

С целью улучшения ламп накаливания инженеры заменили обычную вольфрамовую нить накаливания на двухэлементный компонент, состоящий из углеродных нанотрубок, смеси азота и бора. Вместо обычного стекла они использовали колбу, созданную из керамического материала. Колба имела кварцевое окно, которое пропускало только полный видимый спектр и отражало ультрафиолетовое и инфракрасное излучения обратно в резонатор.

В результате специалистам удалось создать лампу, имеющую коэффициент полезного действия (КПД) больше 25 процентов. Также новый источник света оказался в 1,5 раза энергоэффективнее светодиодной лампы, а срок ее службы — в три раза больше, чем у LED-ламп.