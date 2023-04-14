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13 минут назад

Представлен 85-дюймовый телевизор дешевле 100 тыс. руб.

Газета.Ru

Китайский производитель электроники LeEco представил новую модель 85-дюймового телевизора Super TV S85 по относительно невысокой цене. Соответствующая страница товара появилась в официальном интернет-магазине LeEco.

Представлен 85-дюймовый телевизор дешевле 100 тыс. руб.
Фото: LeEcoLeEco

Огромная матрица Super TV S85 поддерживает частоту обновления до 120 Гц, имеет разрешение 4К, а также 120 точек подсветки, обеспечивающих яркость мощностью до 1 тыс. нит. Вместе с тем телевизор может похвастаться поддержкой стандарта изображения HDR 10 и 92-процентным охватом гаммы DCI-P3.

За производительность устройства отвечает неназванный четырехъядерный процессор с частотой до 1,6 ГГц и графическим ядром Mali-G51MP2. Управлять системой ему помогают 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной.

Встроенные динамики имеют мощность 20 Вт. Они поддерживают стандарты Dolby Atmos и DTS True Surround Sound.

В Китае новинка уже продается и там за нее просят 6999 юаней, что равно примерно 83,5 тыс. руб. по курсу на 14 апреля 2023 года. Обычно телевизоры с диагональю 85 дюймов стоят значительно дороже.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что Xiaomi представила в России QLED-телевизоры TV Q2 по цене от 40 тыс. руб.

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