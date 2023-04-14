Владельцы Samsung Galaxy S23 жалуются на «банановый» дефект при фотосъемке

Владельцы смартфонов Samsung Galaxy S23 массово жалуются на «замыленный» дефект на фотографиях устройства. Об этом сообщает портал PetaPixel.

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Одним из первых о проблеме сообщил пользователь Reddit под никнеймом Switch01. По его словам, при фотосъемке в ландшафтном режиме слева на снимке появляется нечеткая зона. Если съемка ведется в портретном режиме, то зона «переезжает» в верхнюю часть. Она имеет вытянутую форму, из-за чего в соцсетях ее прозвали «размытым бананом».

Судя по жалобам пользователей, проблема встречается в моделях S23 и S23+, но не затрагивает S23 Ultra. Учитывая высокую стоимость смартфонов на рынке (от $799), многие из владельцев потребовали от Samsung объяснений возникшего «бананового» феномена.