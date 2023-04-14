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Владельцы смартфонов Samsung Galaxy S23 пожаловались на "банановый" дефект при фотосъемке

Владельцы смартфонов Samsung Galaxy S23 массово жалуются на «замыленный» дефект на фотографиях устройства. Об этом сообщает портал PetaPixel.

Владельцы Samsung Galaxy S23 жалуются на «банановый» дефект при фотосъемке
© Газета.ru

Одним из первых о проблеме сообщил пользователь Reddit под никнеймом Switch01. По его словам, при фотосъемке в ландшафтном режиме слева на снимке появляется нечеткая зона. Если съемка ведется в портретном режиме, то зона «переезжает» в верхнюю часть. Она имеет вытянутую форму, из-за чего в соцсетях ее прозвали «размытым бананом».

Судя по жалобам пользователей, проблема встречается в моделях S23 и S23+, но не затрагивает S23 Ultra. Учитывая высокую стоимость смартфонов на рынке (от $799), многие из владельцев потребовали от Samsung объяснений возникшего «бананового» феномена.

Однако, как сообщили в компании, проблема не является багом — «банан» появляется из-за особенностей камеры и сенсора, которые «позволяют пользователю наслаждаться эффектом боке», как у зеркальных фотоаппаратов. Представитель Samsung лишь посоветовал пользоваться зумом при съемке объектов вблизи для «более четких снимков».

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