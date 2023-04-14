$81.68-0.4290.00+0.24

Нейросеть показала, как бы выглядели герои Marvel в XIX веке

Автор телеграм-канала «Джимми Нейрон» использовал нейросеть Midjourney, чтобы показать, как бы выглядели герои вселенной Marvel, а если конкретно, то Мстители, в XIX веке.

Нейросеть показала, как бы выглядели герои Marvel в XIX веке
©  «ДЖИММИ НЕЙРОН»

На фото ниже можно увидеть Человека-муравья, Доктора Стрэнджа, Капитана Америка, Человека-паука, Тора и других. Среди всех героев именно Халк получился самым необычным — персонаж превратился в гориллу с большой бородой.

Работы нейросети действительно получились впечатляющими. Виден и стиль того времени, и даже внешний вид одежды. Предположим, что герои защищали бы мирных горожан от таких же злодеев и других преступников.

«ДЖИММИ НЕЙРОН»
«ДЖИММИ НЕЙРОН»
«ДЖИММИ НЕЙРОН»
«ДЖИММИ НЕЙРОН»
«ДЖИММИ НЕЙРОН»
«ДЖИММИ НЕЙРОН»

В комментариях пользователи оценили работу нейросети и отметили, что особенно крутыми получились Халк, Человек-паук и Тор.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий