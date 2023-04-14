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Xiaomi Band 8 можно будет носить как подвеску

Запуск нового фитнес-браслета Xiaomi Band 8 состоится на следующей неделе. В преддверии релиза генеральный директор компании Лэй Цзюнь опубликовал несколько тизеров аксессуара. Они показывают, что Band 8 будет чем-то большим, чем просто фитнес-браслетом.

Xiaomi Band 8 можно будет носить как подвеску
© Itzine.ru

Цзюнь сообщил, что у браслета будет как минимум пять различных стильных ремешков. При этом все они будут кардинально отличаться друг от друга. Но самое интересное то, что Xiaomi Band 8 можно будет носить на шее, как кулон или подвеску.

Itzine.ru

Ожидается, что Band 8 будет оснащаться 1,62-дюймовым AMOLED-экраном и иметь поддержку более 100 спортивных режимов. Больше подробностей узнаем по мере приближения релиза устройства.

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