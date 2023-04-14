Leica представила черно-белую фотокамеру за $9 тысяч

Компания Leica представила беззеркальную фотокамеру M11 Monochrom, которая делает черно-белые снимки. Об этом сообщает портал Leica Rumors.

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Устройство получило цельнометаллический корпус с элементами из алюминия и кожи. Камера оснащена 256 ГБ встроенной памяти. Она поддерживает подключение как по USB-С, так и по Bluetooth. Благодаря приложению Leica Fotos, пользователь получит возможность быстро «перекинуть» снимки с камеры на свой смартфон. Кроме того, доступен режим предпросмотра фото напрямую с мобильного устройства.

Новинка оснащена полноформатной монохромной матрицей и высоким диапазоном светочувствительности ISO. Сообщается, что камера сможет снимать в формате DNG или JPEG с разрешением 60 Мп, 36 Мп или 18 Мп.