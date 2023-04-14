Российская орбитальная станция получит центрифугу

«Макет и прообраз центрифуги короткого радиуса планируется создать к 2030 году. Проект центрифуги короткого радиуса действия пока не утвержден, работа сейчас проводится в рамках Гособоронзаказа. Это первый год, когда работа была серьезно начата», — сказала специалист.