В России разработали очки смешанной реальности

Российский стартап создал прототип первых отечественных очков смешанной реальности, которые в перспективе могут заменить современные смартфоны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора акселерационных программ Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Фото: Газета.ru Газета.ru

Известно, что очки могут быть использованы на промышленных предприятиях, в медицине и образовании. В их основе лежит технология, благодаря которой лучи, проходящие через специальное полупрозрачное зеркало, отражаются под углом в 90 градусов прямо в глаз человека.

«При помощи движения пальцев рук и различных жестов человек может управлять пользовательским интерфейсом операционной системы очков. Такое совмещение реального и цифровых миров способствует более эффективному погружению в рабочую среду, а вся нужная информация оказывается перед глазами пользователя», — заявил представитель компании SKADI Technologies из Санкт-Петербургского горного университета, ответственной за разработку устройства.

По его словам, такая система управления позволит использовать очки в разных сферах — от промышленной безопасности до поиска нужной информации в интернете. Известно о существовании трех версий очков с разным количеством экранов, каждая из которых способна работать около шести часов без подзарядки.