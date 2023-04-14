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1 час назад

В России разработали очки смешанной реальности, которые придут на замену смартфонам

Газета.Ru

Российский стартап создал прототип первых отечественных очков смешанной реальности, которые в перспективе могут заменить современные смартфоны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора акселерационных программ Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

В России разработали очки смешанной реальности
Фото: Газета.ruГазета.ru

Известно, что очки могут быть использованы на промышленных предприятиях, в медицине и образовании. В их основе лежит технология, благодаря которой лучи, проходящие через специальное полупрозрачное зеркало, отражаются под углом в 90 градусов прямо в глаз человека.

«При помощи движения пальцев рук и различных жестов человек может управлять пользовательским интерфейсом операционной системы очков. Такое совмещение реального и цифровых миров способствует более эффективному погружению в рабочую среду, а вся нужная информация оказывается перед глазами пользователя», — заявил представитель компании SKADI Technologies из Санкт-Петербургского горного университета, ответственной за разработку устройства.

По его словам, такая система управления позволит использовать очки в разных сферах — от промышленной безопасности до поиска нужной информации в интернете. Известно о существовании трех версий очков с разным количеством экранов, каждая из которых способна работать около шести часов без подзарядки.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что в РФ создали беспилотный гибрид самолета и квадрокоптера с вертикальным взлетом и посадкой.

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