В России начали активнее бороться с серыми SIM-картами

Абоненты начали получать от крупных операторов уведомления о необходимости актуализировать персональные данные. Их предупреждают об ограничении услуг, передает «Коммерсант».

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Отмечается, что активность обусловлена грядущими в мае проверками Роскомнадзора в рамках борьбы с «серыми» сим-картами.

В настоящее время на рынке числятся до 20 млн активных абонентов с неподтвержденными данными, следует из данных операторов. Если такой объем сим-карт отключат, компании потеряют до 7 млрд рублей ежемесячно, говорится в публикации.

Россиянам начали отправлять push-уведомления и СМС, которые содержат призывы подтвердить свои персональные в салоне связи или в личном кабинете приложения «Госуслуги».

В Роскомнадзоре заявили, что с 2018 года в ходе проводимых совместно с МВД мероприятий изъяли более 423 тысяч «серых» сим-карт, 152 тысяч из которых — в прошлом году.