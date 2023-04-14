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OnePlus Nord 3: утечка характеристик

Теперь, когда OnePlus Nord CE 3 Lite официально представлен, мы можем с нетерпением ждать следующего выпуска в серии Nord — OnePlus Nord 3. Вчера один из известных сетевых инсайдеров поделился ключевыми характеристиками будущего смартфона.

В Сеть утекли характеристики OnePlus Nord 3
© Itzine.ru

Смартфону приписывают 6,7-дюймовым AMOLED-дисплей с разрешением 1240 x 2772 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Он также будет оснащён чипсетом Dimensity 9000 и аккумулятором емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт. На задней панели будет размещена основная камера на 64 МП, сверхширокоугольный модуль на 8 МП и макрокамера на 2 МП. Эти характеристики идентичны смартфону OnePlus Ace 2V, выпущенному в Китае в начале этого месяца.

Предположительно, запуск OnePlus Nord 3 состоится через 6-8 недель, то есть в конце мая-начале июня.

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