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1 час назад

Осенью 2023 года запустят первый российский коллайдер NICA

FBM.ru

В подмосковной Дубне ведётся строительство первого российского коллайдера NICA. Его достроят осенью текущего года, передаёт РИА Новости. На нынешнем этапе эксперты находятся на стадии монтировки последних элементов, а также настройки высокоточного оборудования.

Названы сроки запуска первого российского коллайдера NICA
Фото: ТАССТАСС

Представитель ОИЯИ Сергей Мерца заявил, что коллайдер NICA представляет собой каскад из трёх колец. Его длинна 500 метров. Также есть два круга поменьше, сооружение которых уже завершено. Они служат ускорителями частиц.

По словам учёных, строящийся коллайдер поможет им понять, как после Большого взрыва во Вселенной образовались протоны и нейтроны.

«Коллайдер-установка со вторичными пучками — это экспериментальная установка для изучения физики взаимодействия тяжёлых ядер и физики взаимодействия поляризованных пучков», – отметил сотрудник ОИЯИ Анатолий Сидорин.

По плану впервые коллайдер запустят осенью этого года.

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