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28 минут назад

«Коммерсантъ»: Роскомнадзор вплотную занялся «серыми» сим-картами

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Крупные операторы мобильной связи просят абонентов актуализировать персональные данные под угрозой ограничения услуг. По данным газеты «Коммерсантъ», такая активность связана с грядущими в мае проверками Роскомнадзора в рамках борьбы с «серыми» сим-картами. По оценке операторов, на рынке сейчас до 20 млн активных абонентов с неподтвержденными данными, отключение такого объема сим-карт может привести к потере компаниями до 7 млрд рублей ежемесячно.

Роскомнадзор активизировал борьбу с «серыми» sim-картами
Фото: ТАССТАСС

В итоге с начала апреля российские мобильные операторы начали массово рассылать push-уведомления и СМС абонентам с просьбой подтвердить свои персональные в салоне связи или в личном кабинете приложения «Госуслуги».

Как пояснили в Роскомнадзоре, с 2018 года в ходе проводимых совместно с МВД мероприятий изъято более 423 тысяч «серых» сим-карт, 152 тысяч из которых — в 2022 году.

Наука и техника,Роскомнадзор,Горячая новость,
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