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18 минут назад

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram

Мослента

О новой схеме мошенничества в мессенджере Telegram предупредили россиян в интервью «Известиям» специалисты «Лаборатории Касперского». Аферисты стали использовать бота, якобы ищущий интимные фото знакомых. Переход по такой ссылке чреват кражей аккаунта.

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Такие боты чаще всего называют «Telegram для взрослых». При переходе на канал человека просят авторизоваться в системе через Telegram с вводом личных данных. Получив их, злоумышленники крадут аккаунты в мессенджере.

Эксперт компании «РТК-Солар» Александр Вураско пояснил, что подобных фейковых страниц авторизации в мессенджере очень много. Меняется лишь легенда для привлечения жертвы.

Ранее в Банке России предупредили о новой схеме мошенничества с банковскими счетами.

Наука и техника,Александр Вураско,Банк России,Лаборатория Касперского,
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