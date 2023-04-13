Телескоп James Webb обнаружил крошечную галактику в молодой вселенной

Астрономы получили изображение миниатюрной галактики в 13 млрд св. лет от Земли. Об этом сообщает Миннесотский университет.

Фото: ESA/Webb ESA/Webb

«Эта галактика находится далеко за пределами досягаемости всех телескопов, кроме James Webb, и эти первые в своем роде наблюдения далекой галактики впечатляют, — сказал Патрик Келли, ведущий автор исследования. — Мы никогда не смотрели на галактики в момент, когда Вселенная была такой молодой, с таким уровнем детализации».

Благодаря тому, что галактика удалена от Земли на огромное расстояние, астрономы видят ее в том состоянии, в котором она была через 500 млн лет после Большого взрыва.

Изображение было получено не напрямую, а с помощью гравитационного линзирования — массивные объекты способны работать как гигантские увеличительные стекла, искривляя лучи своей гравитацией. Объем обнаруженной галактики составляет примерно одну миллионную часть от объема Млечного Пути, при этом, по оценке специалистов, это не мешает ей формировать новые звезды с высокой и постоянной скоростью.