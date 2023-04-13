В Испании решили начать расследование в отношении разработчика ChatGPT

Испанское агентство по защите персональных данных (AEPD) решило начать предварительное расследование в отношении американской компании OpenAI, которая является разработчиком чат-бота на базе искусственного интеллекта ChatGPT. Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-релизе регулятора.

Отмечается, что AEPD "начало в пределах своей компетенции действия, предшествующие расследованию, в отношении американской компании OpenAI, владельца сервиса ChatGPT, из-за возможного нарушения норм". В агентстве уточнили, что на прошлой неделе обратились в Европейский комитет по защите данных с просьбой включить ChatGPT "в качестве темы для рассмотрения на своем пленарном заседании", учитывая, что "глобальные процедуры, которые могут оказать существенное влияние на права отдельных лиц, требуют согласованных и скоординированных действий на европейском уровне".

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"Комитет принял решение на пленарном заседании, состоявшемся сегодня, создать рабочую группу (целевую группу) для развития сотрудничества и обмена информацией о действиях, предпринимаемых органами по защите данных, - уточнил регулятор. - С началом расследования в Испании и участием в европейской рабочей группе AEPD действует параллельно в рамках своих полномочий и компетенций в качестве национального надзорно-контрольного органа, а также в координации со своими европейскими коллегами через комитет".

ChatGPT американской компании OpenAI был запущен в конце 2022 года. Сервис взаимодействует с пользователем в диалоговом режиме. Чат-бот может отвечать на дополнительные вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. Возможности сервиса привлекли пристальное общественное внимание. Новинка подверглась критике после того, как ее использовали студенты в разных странах мира для сдачи экзаменов и подготовки академических работ.