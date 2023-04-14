Четыре добровольца год будут жить в симуляторе Марса

Агентство NASA показало условия, имитирующие Марс, в которых будут жить четыре добровольца в течение года. Данный проект проект поможет понять, каким образом человек будет переносить условия Красной планеты.
Установка, созданная для трех экспериментов под названием Crew Health and Performance Exploration Analog, находится на исследовательской базе космического агентства в Хьюстоне (штат Техас). Уже этим летом четверо добровольцев приступят к первому испытанию, в ходе него ученые намерены следить за их физическим и психическим здоровьем.
«Мы действительно можем начать понимать, каким образом их поддержать, это будет важной информацией для принятия решений», – отметила ведущий исследователь проекта Грейс Дуглас.
Участники эксперимента будут жить в доме площадью 160 квадратных метров под названием Mars Dune Alpha. Его напечатали на гигантском 3D-принтере. Он включает в себя комнату для отдыха, две ванные, вертикальную ферму для выращивания салата, комнату для оказания медпомощи, а также несколько рабочих мест. Также там есть беговая дорожка. Астронавты будут ходить по ней, подвешенные на ремнях, в целях имитации меньшей гравитации Красной планеты.
Специалисты будут регулярно проверять реакцию добровольцев на стресс, связанный с ограничением доступа к воде либо с выходом из строя оборудования, передает AFP.