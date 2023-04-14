Четыре добровольца год будут жить в симуляторе Марса

Агентство NASA показало условия, имитирующие Марс, в которых будут жить четыре добровольца в течение года. Данный проект проект поможет понять, каким образом человек будет переносить условия Красной планеты.

Фото: NASA NASA

Установка, созданная для трех экспериментов под названием Crew Health and Performance Exploration Analog, находится на исследовательской базе космического агентства в Хьюстоне (штат Техас). Уже этим летом четверо добровольцев приступят к первому испытанию, в ходе него ученые намерены следить за их физическим и психическим здоровьем.

«Мы действительно можем начать понимать, каким образом их поддержать, это будет важной информацией для принятия решений», – отметила ведущий исследователь проекта Грейс Дуглас.

Участники эксперимента будут жить в доме площадью 160 квадратных метров под названием Mars Dune Alpha. Его напечатали на гигантском 3D-принтере. Он включает в себя комнату для отдыха, две ванные, вертикальную ферму для выращивания салата, комнату для оказания медпомощи, а также несколько рабочих мест. Также там есть беговая дорожка. Астронавты будут ходить по ней, подвешенные на ремнях, в целях имитации меньшей гравитации Красной планеты.