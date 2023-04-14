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CGTN: Китайское искусственное Солнце установило новый рекорд по выработке плазмы

Находящийся в Институте физики плазмы при Академии наук КНР экспериментальный усовершенствованный сверхпроводящий токамак (EAST) достиг устойчивой работы плазмы в режиме высокого удержания на протяжении рекордно долгого времени – 403 секунды. Данное достижение признали «главным шагом» на пути к термоядерному синтезу.

Китайское искусственное Солнце установило рекорд по выработке плазмы
© FBM.ru

Токамак ещё называют «искусственным солнцем» Китая. Эксперты провели около 120 тысяч исследований. В 2017 году им удалось добиться удержания плазмы в течение 101 секунды, однако новый рекорд заметно превосходит это достижение.

Конечная цель работы EAST – разработка ядерного синтеза. Этот процесс происходит в недрах Солнца и других звёзд. По предположениям специалистов, ядерный синтез может стать неисчерпаемым источником чистой энергии.

Учёные утверждают, что при режиме высокого удержания температура и плотность частиц значительно увеличиваются. В перспективе это предоставит возможность повысить действенность производства энергии и уменьшить затраты на эксплуатацию, передаёт портал CGTN.

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