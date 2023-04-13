Русский хакер выставил на продажу личные данные представителей НАТО

Глава русскоязычной хакерской группировки KillNet, выступающий под ником KillMilk, сообщил о взломе информационных систем НАТО и выставил на продажу некоторые приватные данные участников Североатлантического альянса. Об этом хакер сообщил в своем Telegram-канале.

KillMilk утверждает, что в его распоряжении находится информация о военных методиках НАТО, личные данные курсантов и их кураторов, а также доступ к управлению нескольких десятков компьютеров. Всего в архиве «гигабайты данных», за которые хакер просит три биткоина (примерно 7,5 млн. руб. по курсу на 13 апреля 2023 года).