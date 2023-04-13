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14 минут назад

Русский хакер из KillNet выставил на продажу личные данные представителей НАТО

Газета.Ru

Глава русскоязычной хакерской группировки KillNet, выступающий под ником KillMilk, сообщил о взломе информационных систем НАТО и выставил на продажу некоторые приватные данные участников Североатлантического альянса. Об этом хакер сообщил в своем Telegram-канале.

Русский хакер выставил на продажу личные данные представителей НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

KillMilk утверждает, что в его распоряжении находится информация о военных методиках НАТО, личные данные курсантов и их кураторов, а также доступ к управлению нескольких десятков компьютеров. Всего в архиве «гигабайты данных», за которые хакер просит три биткоина (примерно 7,5 млн. руб. по курсу на 13 апреля 2023 года).

«После выкупа [этой] информации и доступа, я открою следующий слот», – написал KillMilk.

Вероятнее всего хакер получил данные НАТО в результате кибератаки на сетевую инфраструктуру альянса, которая проводилась 10 апреля. В результате инцидента, по некоторым данным, было поражено до 40% сетевых ресурсов НАТО.

Наука и техника,НАТО,
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