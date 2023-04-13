Bloomberg создал искусственный интеллект для написания заголовков

Искусственный интеллект для написания заголовков и ответов на различные вопросы разработали в Bloomberg, интеллект работает на основе тех же технологий, что и GPT OpenAI, сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя компании.

Внедрять новшество рассчитывают через программное обеспечение для терминалов, новый ИИ станет лучше отвечать на такие вопросы, как «Главный исполнительный директор Citigroup Inc?», передает ТАСС со ссылкой на CNN.

Также ИИ сможет оценивать заголовки для инвесторов и создавать свои на основе коротких новостей.