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29 минут назад

Bloomberg создал искусственный интеллект для написания заголовков

Деловая газета "Взгляд"

Искусственный интеллект для написания заголовков и ответов на различные вопросы разработали в Bloomberg, интеллект работает на основе тех же технологий, что и GPT OpenAI, сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя компании.

Bloomberg создал искусственный интеллект для написания заголовков
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Внедрять новшество рассчитывают через программное обеспечение для терминалов, новый ИИ станет лучше отвечать на такие вопросы, как «Главный исполнительный директор Citigroup Inc?», передает ТАСС со ссылкой на CNN.

Также ИИ сможет оценивать заголовки для инвесторов и создавать свои на основе коротких новостей.

Технология, по мнению Bloomberg, показывает обнадеживающие результаты, в том числе в помощи для написания заголовков.

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