Какие батарейки лучше и чем отличаются щелочные от литиевых

Среди тех, кто ежедневно пользуется электроникой, часто разгораются споры о том, какой источник энергии оптимален: щелочные батарейки или литиевые. На практике же это не такой сложный вопрос, как можно подумать — вкратце рассказываем об особенностях каждого типа батареек.
Щелочные батарейки, как правило, включают в себя изолированный катод из диоксида марганца с примесью графитсодержащего материала и анод из цинковой пасты. Внутри цилиндра содержится цинковый порошок, щелочный электролит и медный стержень, подключенный к стальной пластинке снизу. Подобные батарейки могут храниться от трех до пяти лет, и их нельзя подзаряжать.
Щелочные батарейки используются огромным множеством устройств и бытовых приборов. Фонарики, мелкая электроника, портативные диктофоны, пульты дистанционного управления, электронные часы — иными словами все, что потребляет высокий ток в течение коротких периодов времени, или низкие объемы энергии в течение продолжительного времени. Кроме того, щелочные батарейки компактны, показывают неплохие результаты при негативных температурах и практически не теряют заряд.
Литиевые батарейки допускают несколько вариантов конструкции: чаще всего встречаются цилиндрические и дисковые. Они вырабатывают гораздо большой ток, чем щелочные, поэтому батарейки, созданные на основе электрических катушек, требуют осторожного обращения и знания техники безопасности. Максимальный срок хранения литиевых батареек составляет 10-12 лет даже при полном простое.
Батарейки этого типа часто используются на цифровых камерах, будильниках, калькуляторах, материнских платах и других электронных приспособлениях среднего размера. Они обладают впечатляющим объемом, обеспечивают высокий уровень тока и поддерживают напряжение даже при высокой нагрузке. Это делает литиевые батарейки отличным вариантом для питания устройств, которые потребляют большой объем энергии.
Выбор между двумя типами батареек зависит от того, для каких целей вы собираетесь их использовать: однозначного ответа здесь нет. Если вы ищете экономное решение и не против регулярно менять разряженные батарейки на свежие, то щелочные — неплохой вариант. Тем не менее, несмотря на свою дороговизну и потенциальную опасность перегрева, литиевые обеспечат гораздо больший объем энергии. Кроме того, литиевые батарейки и аккумуляторы можно подзаряжать при помощи зарядного устройства, что поможет сэкономить на обслуживании в долгосрочной перспективе.