Какие батарейки лучше и чем отличаются щелочные от литиевых

Среди тех, кто ежедневно пользуется электроникой, часто разгораются споры о том, какой источник энергии оптимален: щелочные батарейки или литиевые. На практике же это не такой сложный вопрос, как можно подумать — вкратце рассказываем об особенностях каждого типа батареек.

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Щелочные батарейки

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Щелочные батарейки, как правило, включают в себя изолированный катод из диоксида марганца с примесью графитсодержащего материала и анод из цинковой пасты. Внутри цилиндра содержится цинковый порошок, щелочный электролит и медный стержень, подключенный к стальной пластинке снизу. Подобные батарейки могут храниться от трех до пяти лет, и их нельзя подзаряжать.

Щелочные батарейки используются огромным множеством устройств и бытовых приборов. Фонарики, мелкая электроника, портативные диктофоны, пульты дистанционного управления, электронные часы — иными словами все, что потребляет высокий ток в течение коротких периодов времени, или низкие объемы энергии в течение продолжительного времени. Кроме того, щелочные батарейки компактны, показывают неплохие результаты при негативных температурах и практически не теряют заряд.

Литиевые батарейки

Литиевые батарейки допускают несколько вариантов конструкции: чаще всего встречаются цилиндрические и дисковые. Они вырабатывают гораздо большой ток, чем щелочные, поэтому батарейки, созданные на основе электрических катушек, требуют осторожного обращения и знания техники безопасности. Максимальный срок хранения литиевых батареек составляет 10-12 лет даже при полном простое.

Батарейки этого типа часто используются на цифровых камерах, будильниках, калькуляторах, материнских платах и других электронных приспособлениях среднего размера. Они обладают впечатляющим объемом, обеспечивают высокий уровень тока и поддерживают напряжение даже при высокой нагрузке. Это делает литиевые батарейки отличным вариантом для питания устройств, которые потребляют большой объем энергии.

Какие батарейки лучше: щелочные или литиевые