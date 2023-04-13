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1 час назад

Какие батарейки лучше и чем отличаются щелочные от литиевых

Мария Иванова

Среди тех, кто ежедневно пользуется электроникой, часто разгораются споры о том, какой источник энергии оптимален: щелочные батарейки или литиевые. На практике же это не такой сложный вопрос, как можно подумать — вкратце рассказываем об особенностях каждого типа батареек.

Какие батарейки лучше и чем отличаются щелочные от литиевых
Фото: PixabayPixabay

Щелочные батарейки

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Щелочные батарейки, как правило, включают в себя изолированный катод из диоксида марганца с примесью графитсодержащего материала и анод из цинковой пасты. Внутри цилиндра содержится цинковый порошок, щелочный электролит и медный стержень, подключенный к стальной пластинке снизу. Подобные батарейки могут храниться от трех до пяти лет, и их нельзя подзаряжать.

Щелочные батарейки используются огромным множеством устройств и бытовых приборов. Фонарики, мелкая электроника, портативные диктофоны, пульты дистанционного управления, электронные часы — иными словами все, что потребляет высокий ток в течение коротких периодов времени, или низкие объемы энергии в течение продолжительного времени. Кроме того, щелочные батарейки компактны, показывают неплохие результаты при негативных температурах и практически не теряют заряд.

Литиевые батарейки

Литиевые батарейки допускают несколько вариантов конструкции: чаще всего встречаются цилиндрические и дисковые. Они вырабатывают гораздо большой ток, чем щелочные, поэтому батарейки, созданные на основе электрических катушек, требуют осторожного обращения и знания техники безопасности. Максимальный срок хранения литиевых батареек составляет 10-12 лет даже при полном простое.

Батарейки этого типа часто используются на цифровых камерах, будильниках, калькуляторах, материнских платах и других электронных приспособлениях среднего размера. Они обладают впечатляющим объемом, обеспечивают высокий уровень тока и поддерживают напряжение даже при высокой нагрузке. Это делает литиевые батарейки отличным вариантом для питания устройств, которые потребляют большой объем энергии.

Какие батарейки лучше: щелочные или литиевые

Выбор между двумя типами батареек зависит от того, для каких целей вы собираетесь их использовать: однозначного ответа здесь нет. Если вы ищете экономное решение и не против регулярно менять разряженные батарейки на свежие, то щелочные — неплохой вариант. Тем не менее, несмотря на свою дороговизну и потенциальную опасность перегрева, литиевые обеспечат гораздо больший объем энергии. Кроме того, литиевые батарейки и аккумуляторы можно подзаряжать при помощи зарядного устройства, что поможет сэкономить на обслуживании в долгосрочной перспективе.

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