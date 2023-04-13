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36 минут назад

Последний пуск европейской тяжелой ракеты Ariane 5 отложили

Lenta.ru

Пуск европейской тяжелой ракеты Ariane 5 с юпитерианской миссией Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) отложен из-за возможной грозы. Об этом в Twitter сообщил оператор Arianespace.

Последний пуск европейской тяжелой ракеты Ariane 5 отложили
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что ракета и полезная нагрузка находятся в безопасности.

Пуск носителя с автоматической межпланетной станции (АМС) с космодрома Куру во Французской Гвиане был намечен на 15:15 по московскому времени. Старт должен был стать последним в истории для ракеты Ariane 5.

Основной целью миссии JUICE называется поиск следов пригодных для жизни условий на поверхности либо внутри лун Юпитера. Для этого JUICE оснащен десятью научными инструментами.

В марте генеральный директор Arianespace Стефан Исраэль допустил, что первый запуск Ariane 6, которая заменит Ariane 5, «не состоится до конца этого года».

В декабре 2015 года компания Airbus Defence and Space сообщила, что заключила с Европейским космическим агентством контракт на разработку и строительство межпланетной станции JUICE.

В марте того же года геофизики из Германии, США и Швеции заявили о наличии убедительных доказательств в пользу того, что на крупнейшем спутнике Юпитера — Ганимеде — присутствует подледный соленый океан.

Наука и техника,Arianespace,Airbus,Европейское космическое агентство,
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