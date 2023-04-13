Предложен способ извлекать драгметаллы из отработанных солнечных батарей

Ученые предложили безопасный способ переработки старых тонкопленочных солнечных панелей. Об этом сообщает Технологический университет Чалмерса.

Фото: Midsummer Midsummer

На сегодняшней день имеющиеся на рынке солнечные батареи разделены на две неравные группы. 90% являются традиционными кремниевыми фотоэлементами, другие же 10% относятся к тонкопленочным. Тонкопленочные батареи отличаются гибкостью и легкостью, и один из их типов (CIGS) основан на соединении селенида меди, индия и галлия, при этом включает в себя серебро. Индий и серебро являются ценными металлами, и потому извлекать их из отработавших срок батарей было бы выгодно.

Иоанна Текнеци и ее коллеги предложили способ переработки таких батарей, который исключает использование высоких температур и большого числа химикатов. С помощью этого метода удалось извлечь 100% серебра и 85% индия, при этом весь цикл занял полный день, что несколько дольше, чем при использовании альтернативных технологий. Сам процесс протекает следующим образом.

Для начала пленка солнечного элемента анализируется для установления материала, химического состава, размера частиц и толщине. Солнечная батарея помещается в емкость с раствором кислоты нужной температуры, его перемешивают для облегчения растворения металлов в кислоте. Этот процесс называется выщелачиванием. Затем эффективность выщелачивания и реакций оценивают путем анализа проб, поскольку различные металлы выщелачиваются в разное время. Это означает, что процесс можно остановить до того, как ненужные металлы начнут растворяться, что, в свою очередь, способствует достижению более высокой чистоты.