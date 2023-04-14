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Garmin представила смарт-часы Instinct 2X Solar

Компания Garmin презентовала смарт-часы Instinct 2X Solar, размер которых составляет всего 50 мм, а вес — 67 г. Часы получили оснащение «неограниченным временем автономной работы», это означает, что при использовании часов по несколько часов в день при освещённости 50 000 люкс или более они никогда не потребуют зарядки даже в режиме использования GPS.

Garmin представила смарт-часы Instinct 2X Solar
© Itzine.ru

Instinct 2X Solar обладают защитным стеклом Garmin Power Glass, обеспечивающим зарядку гаджета от света. Часы оснащены 1,1-дюймовым экраном с разрешением 176 × 176 пикселей. В дополнение смарт-часы получили несколько фитнес-функций из последних моделей Garmin, включая «готовность к тренировке» и «утренний отчет».

Instinct 2X Solar — первая модель в линейке Instinct, в которой в качестве активности предлагается бег с препятствиями, а также маршрутизация TracBack, дополнительные спортивные приложения, возможность отслеживания вариабельности сердечного ритма.

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