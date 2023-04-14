Garmin представила смарт-часы Instinct 2X Solar

Компания Garmin презентовала смарт-часы Instinct 2X Solar, размер которых составляет всего 50 мм, а вес — 67 г. Часы получили оснащение «неограниченным временем автономной работы», это означает, что при использовании часов по несколько часов в день при освещённости 50 000 люкс или более они никогда не потребуют зарядки даже в режиме использования GPS.